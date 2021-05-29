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Путин и Лукашенко договорились о перечислении второго транша кредита Минску

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Вопрос о перечислении второго транша российского госкредита Белоруссии окончательно решен, сообщил в субботу близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого" в субботу.

"... о сегодняшней повестке встречи двух президентов: окончательно решен вопрос о перечислении второго транша государственного кредита", - говорится в сообщении.

Кроме того, на встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко достигнута договоренность об открытии новых рейсов "Белавиа" в российские города.

Как сообщалось, президенты РФ и Белоруссии провели в пятницу пятичасовые переговоры в Сочи. В субботу общение лидеров двух стран было продолжено.

Ранее стало известно, что Белоруссия рассчитывает получить второй транш госкредита РФ в размере $500 млн до конца июня. Первый транш, также в сумме $500 млн, поступил в республику в конце декабря 2020 года.

21 декабря 2020 года правительства Белоруссии и России подписали соглашение о предоставлении белорусской стороне очередного госкредита РФ на сумму, эквивалентную $1 млрд. Учет задолженности по кредиту будет вестись в российских рублях.

Путин в середине сентября 2020 года в ходе встречи с Лукашенко в Сочи пообещал предоставить Белоруссии госкредит на $1,5 млрд. Позднее глава Минфина РФ Антон Силуанов пояснял, что речь идет о предоставлении Минску госкредита в российских рублях на $1 млрд и финкредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на $0,5 млрд. Он также отмечал, что Белоруссия за счет кредита ЕФСР полностью погасит накопленную задолженность за поставки газа перед "Газпромом" в сумме $330 млн по состоянию на середину сентября.

Владимир Путин Александр Лукашенко

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