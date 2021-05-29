Второй транш российского кредита Минск получит до конца июня

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Второй транш российского кредита Белоруссии в размере $500 млн поступит до конца июня, решение о нем было принято до инцидента с самолетом Raynayr, заявили в Кремле.

"Это второй транш, он был анонсирован, и это стало известно еще до всех историй с самолетом", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в субботу.

Он затруднился ответить на вопрос, когда Минску поступит третий транш кредита, объяснив это тем, что "не знает деталей".

О том, что вопрос перевода Белоруссии второго транша кредита решен, сообщал близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого".

Ранее стало известно, что Белоруссия рассчитывает получить второй транш госкредита РФ в размере $500 млн до конца июня. Первый транш, также в сумме $500 млн, поступил в республику в конце декабря 2020 года.

21 декабря 2020 года правительства Белоруссии и России подписали соглашение о предоставлении белорусской стороне очередного госкредита РФ на сумму, эквивалентную $1 млрд. Учет задолженности по кредиту будет вестись в российских рублях.

Путин в середине сентября 2020 года в ходе встречи с Лукашенко в Сочи пообещал предоставить Белоруссии госкредит на $1,5 млрд. Позднее глава Минфина РФ Антон Силуанов пояснял, что речь идет о предоставлении Минску госкредита в российских рублях на $1 млрд и финкредита Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на $0,5 млрд. Он также отмечал, что Белоруссия за счет кредита ЕФСР полностью погасит накопленную задолженность за поставки газа перед "Газпромом" в сумме $330 млн по состоянию на середину сентября.