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Лукашенко заявил о привезенных им документах по ситуации с рейсом Ryanair

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что привез на встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным документы, которые прояснят ситуацию в связи с посадкой самолета Ryanair.

"Экономика в России растет. Естественно, привязанная к России наша экономика нормально двигается. Ну, всегда есть желающие подкинуть нам проблем. Вы о них знаете, я вас проинформирую. Я, пользуясь таким доверительным отношением с вами, захватил некоторые документы, покажу вам. Чтобы вы понимали, что происходит (...) Чтобы вы понимали, что это за люди", - сказал Лукашенко в начале переговоров с Путиным в пятницу.

В связи с темой посадки самолета Ryanair он затронул ситуацию вокруг компании "Белавиа".

"Вот этот случай с самолетом: (к нему) "Белавиа" не имеет никакого отношения. (...) "Белавиа при чем? Замочили на всю катушку! (...) За что наказали трудовой коллектив "Белавиа"?... Вот их лицо", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что после ознакомления с привезенными документами станет понятно, "что там происходит и происходило".

В свою очередь Путин напомнил о посадке самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году: "Президента вывели из самолета и ничего: тишина".

Лукашенко вспомнил и другой случай. "А из России, в Турции, помните? В Сирию летел самолет: якобы оружие. Посадили, досмотрели. Никто не кричал. Ну, досмотрели и досмотрели. Ваше суверенное право", - сказал Лукашенко.

В аэропорту Минска 23 мая экстренно посадили самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Сообщалось, что самолет сел из-за информации о минировании, которая позднее не подтвердилась.

Позже стало известно, что на борту находился редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он и его подруга, россиянка София Сапега, были задержаны.

Хроника 23 – 28 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
Белоруссия Владимир Путин Александр Лукашенко

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