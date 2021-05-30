При задержании стрелявшего в Екатеринбурге применили светошумовую гранату

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Силовики применили светошумовую гранату для задержания подозреваемого в стрельбе в Екатеринбурге, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"Спецоперация по задержанию подозреваемого в стрельбе в Екатеринбурге завершена. Сотрудники полиции в ближайшее время доставят подозреваемого для допроса. Сведения некоторых телеграмм-каналов и СМИ о том, что было взрывное устройство, не соответствует действительности. Была применена светошумовая граната", - сказал Горелых.

Корреспондент телеканала Россия-24 с места событий сообщил, что стрелявший, по некоторым данным, пытался взять в заложники случайного прохожего. Мужчине удалось сбежать прямо из квартиры стрелка.

Кроме того, по сообщению Россия-24, перед стрельбой мужчина отправил сообщения своим знакомым, в котором утверждал, что ему надоела жизнь, и что он сегодня "умрет и всех постреляет.

Соседка стрелявшего рассказала, что он "работал начальником охраны", и назвала его "спокойным".

"У меня никогда с ним не было конфликтов, он мне даже сумку помогал доносить. Что с ним случилось? Не знаю. Он был спокойный, может быть, пьяный буйный, но я с ним никогда пьяным не совпадала (не видела - ИФ)", - рассказал она журналистам на месте ЧП.

В день ЧП она его пьяным не видела, а накануне он был трезвым и спокойно общался с "каким-то мужчиной" во дворе.

Очевидцы сообщили "Интерфаксу", что стрелявший был пьян и несколько дней находился в запое.

Пресс-секретарь регионального Следственного управления СКР Максим Чалков на месте происшествия подтвердил, что стрелявший был пьян.

"У меня есть информация, что он находился в состоянии опьянения, поэтому вряд ли он мог оказать, так скажем, серьезное сопротивление при непосредственном контакте с сотрудниками правоохранительных органов", - сказал Чалков.

В воскресенье вечером в Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по людям с балкона квартиры. Он ранил девочку и сотрудника Росгвардии. У росгвардейца легкое ранение, ребенок госпитализирован в крайне тяжелом состоянии с ранением в живот.

Стрелка задержали бойцы СОБР Росгвардии в результате штурма квартиры.

Региональное Следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ и ст. 317 УК РФ (покушение на убийство малолетнего; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Как отметил Чалков, вменяемая задержанному статья УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Информированный источник сказал "Интерфаксу", что стрелявший - ветеран вооруженных конфликтов. По его словам, мужчина злоупотреблял алкоголем на фоне стресса. По предварительным данным, после увольнения из правоохранительных органов у него неоднократно бывали приступы немотивированной агрессии и семейные конфликты на фоне злоупотребления алкоголем.