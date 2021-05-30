Раненной стрелком в Екатеринбурге девочке потребовалась операция

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Раненную в результате стрельбы в Екатеринбурге девочку доставили в областную детскую клиническую больницу №1, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы регионального Главного управления (ГУ) МВД Валерий Горелых.

"Врачи предпринимают все необходимые меры, чтобы спасти ее жизнь. Сейчас проводится операция", - сказал Горелых.

Врачи ранее оценили состояние девочки как крайне тяжелое. Она была ранена в живот.

Горелых добавил, что раненый сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии также доставлен в больницу.

"Будет ли он госпитализирован, сейчас решается вопрос. Но врачи ему также оказывают ему необходимую медицинскую помощь", - подчеркнул Горелых.

В пресс-службе Росгвардии заявили, что жизни их сотрудника ничто не угрожает.

В воскресенье вечером в Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу по людям с балкона квартиры (по другим данным - из окна). Он ранил девочку и сотрудника Росгвардии. Стрелка задержали бойцы СОБР в результате штурма квартиры. Его доставили на допрос. Очевидцы рассказали "Интерфаксу", что стрелявший несколько дней был в запое.

Региональное Следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ и ст. 317 УК РФ (покушение на убийство малолетнего; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). По этим статьям подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Информированный источник сказал "Интерфаксу", что стрелявший - ветеран вооруженных конфликтов. По его словам, мужчина злоупотреблял алкоголем на фоне стресса. По предварительным данным, после увольнения из правоохранительных органов у него неоднократно бывали приступы немотивированной агрессии и семейные конфликты на фоне злоупотребления алкоголем.