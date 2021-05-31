Мария Бутина выиграла праймериз "Единой России" в Кировской области

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Член общественной палаты РФ Мария Бутина стала победителем праймериз "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму от Кировской области по партийному списку.

Согласно данным, представленным на сайте предварительного голосования в понедельник, она набрала 27 518 голосов, получив существенный отрыв от других участников праймериз.

Второе место занял главврач станции скорой медицинской помощи Кирова Сергей Одношивкин, набравший 7 853 голоса. На третьем месте оказался помощник депутата Госдумы РФ, руководитель кировского регионального отделения организации "Молодая Гвардия Единой России" Матвей Машковцев (5 173 голоса).

Бутина несколько раз приезжала в Кировскую область с начала 2021 года.

Дело Марии Бутиной в США

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Бутина была арестована в США в июле 2018 года. Американский Минюст предъявил ей обвинения в "преступном сговоре" для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина как минимум с 2015 года занималась в США "конспиративной деятельностью" в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США". В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.

26 апреля американский суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США. При этом ей зачли в срок наказания девять месяцев, проведенные в заключении в ожидании вердикта суда.

Бутину депортировали из США сразу после того, как она отбыла тюремный срок. На родину россиянка вернулась 26 октября 2019 года. После депортации она в течение 10 лет не сможет обращаться за разрешением на въезд в США.