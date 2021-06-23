РКН потребовал от Google прекратить обработку персональных данных в "Умном голосовании"

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Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) направил в компанию Google уведомление о необходимости прекратить обработку персональных данных в сервисе "Умное голосование", созданном соратниками оппозиционера Алексея Навального.

"Роскомнадзор уведомил компанию Google о необходимости прекратить нарушающую российское законодательство обработку персональных данных российских граждан. Факт утечки базы данных, зарегистрированных на интернет-ресурсе российских граждан, подтверждался ранее его организаторами", - сказали "Интерфаксу" в РКН в среду.

Там уточнили, что на основании обращения гражданина РКН провел оценку доводов заявителя.

"Сервис "Умное голосование" собирает развернутые данные российских граждан, включая сведения о месте жительства, электронных адресах и ФИО. Интернет-ресурс нарушает российское законодательство в сфере персональных данных. В частности, пользователи ресурса не предупреждаются о трансграничной передаче их данных. Отсутствует информация о месте обработки баз персональных данных", - отметили в РКН.

Кроме того, для обеспечения защиты прав российских граждан РКН направил в компанию Google LLC, обеспечивающую работу интернет-ресурса на платформе appspot.com, письмо с просьбой предоставить сведения о фактическом администраторе ресурса, осуществляющем сбор и обработку данных, поскольку информация об администраторе такого ресурса в Реестре операторов персональных данных отсутствует.

"Данная информация необходима для направления в адрес оператора персональных данных запроса о правовых основаниях сбора и трансграничной передачи персональных данных", - заявили в РКН.

Екатеринбургский юрист Андрей Еланцев сообщил ранее в своем фейсбуке, что Роскомнадзор после его жалобы потребовал у компании Google прекратить техническую поддержку сайта "Умное голосование" команды Навального.