Москва объявила, что не будет "менять поведение" из-за ситуации с ДОН

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Россия не намерена "менять свое поведение" по требованию Соединенных Штатов Америки, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы завершаем процедуры, связанные с денонсацией ДОН (Договор по открытому небу - ИФ). Возможно, американцам это безразлично, но та форма, в которой они озвучивали свое решение не возвращаться в ДОН, наводит меня на мысль, что они все-таки рассчитывают, что мы "изменим наше поведение", - сказал Рябков журналистам.

"Мы не знаем, в какой части мы должны менять свое поведение. Если в том направлении, в котором они предлагают, это просто невозможно", - подчеркнул он.

Он отметил, что у РФ, помимо Договора по открытому небу, есть другие аспекты работы с США, "где сигналы от нас их не во всем устраивают".

Договор по открытому небу

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

21 мая 2020 года Дональд Трамп, находившийся на посту президента США, заявил, что принял решение о выходе из ДОН.

Как сообщалось в соответствующем заявлении госсекретаря Майка Помпео, причиной выхода США из договора стали введенные Россией ограничения на наблюдательные полеты, в том числе ограничение в 500 км для полетов иностранных инспекторов над Калининградской областью, а также "отказ в доступе для наблюдательных полетов в 10-километровом коридоре на границе с Южной Осетией и Абхазией".

Россия претензии США отвергла.

15 января 2021 года МИД России сообщил, что Москва начинает внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН. Госдума на заседании 19 мая единогласно проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу. Накануне этого МИД России подтвердил, что США уведомили Россию о решении не возвращаться в Договор по открытому небу.

28 мая МИД РФ возложил на Вашингтон всю полноту ответственности за развал Договора по открытому небу. "27 мая госдепартамент США уведомил МИД России о том, что в Вашингтоне принято решение не возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН). Своё деструктивное решение американская сторона, как и год назад, попыталась оправдать надуманными политизированными обвинениями в адрес России, не имеющими ничего общего с действительностью. (...) Убеждены, что США совершили ещё одну грубую политическую ошибку. Они упустили шанс на разумной основе внести позитивный вклад в задачу укрепления безопасности Европы. Не укрепится, в конечном счёте, и их собственная безопасность. Вся полнота ответственности за развал ДОН лежит на США" - говорилось в заявлении МИД РФ в связи с решением США не возвращаться в Договор по открытому небу.