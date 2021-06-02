Сенаторы поддержали денонсацию Договора по открытому небу

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации проголосовал за закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). Теперь документ должен поступить на подпись президенту.

Госдума приняла соответствующий закон 19 мая. 11 мая его внес в палату президент Владимир Путин.

Российская сторона решила денонсировать договор после того, как в ноябре 2020 год из него вышли США. В Москве сочли надуманной причину этого решения Соединенных Штатов. 27 мая 2021 года российский МИД возложил на Вашингтон всю полноту ответственности за развал Договора по открытому небу.

Договор (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

21 мая 2020 года тогдашний президент США Дональд Трамп заявил, что решил вывести страну из ДОН. В Госдепе причиной этого решения назвали введенные Россией ограничения на наблюдательные полеты, в том числе ограничение в 500 км для полетов иностранных инспекторов над Калининградской областью, а также "отказ в доступе для наблюдательных полетов в 10-километровом коридоре на границе с Южной Осетией и Абхазией".

Россия претензии США отвергла.