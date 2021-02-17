Путин пообещал подумать о разрешении потратить маткапитал на ремонт

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Возможность использования материнского капитала для ремонта жилья можно рассмотреть, но надо учитывать большое количество существующих мошеннических схем, считает президент РФ Владимир Путин.

На встрече с лидерами фракций Госдумы российский лидер отметил, что наблюдается много случаев мошенничества счет при обналичивании маткапитала. "Чем больше вариантов его использования, тем больше лазеек для махинаций. Но это не значит, что мы не должны думать о том, как эффективнее использовать эти ресурсы", - сказал Путин.

С предложением разрешить использовать средства из материнского капитала для ремонта жилья выступил глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Подумаем, пожалуй, и над этим", - ответил президент.

Летом 2020 года со ссылкой на данные Минтруда сообщалось, что подавляющее большинство российских семей тратят материнский капитал на улучшение жилищных условий. Вместе с тем, средства маткапитала можно направить и на другие цели, в том числе на покупку средств реабилитации инвалидов, образование и на формирование накопительной части пенсии матери.