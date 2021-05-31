Кремль не комментирует перспективы возобновления авиасообщения с Турцией

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать информацию о том, что Россия может открыть авиасообщение с Турцией после 1 июня, переадресовав журналистов с этим вопросом в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что этими вопросами занимается координационный орган правительства. "Мы не знаем, это в ведении штаба", - сказал Песков, слова которого приводит радиостанция "Говорит Москва".

Оперштаб ограничил авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Чартерные программы были отменены, туроператоры приостановили продажу путевок на турецкие курорты.

28 мая Российский союз туриндустрии (РСТ) направил вице-премьеру РФ, главе оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса Татьяне Голиковой письмо, в котором просил предоставить официальную информацию о планах властей по поводу авиасообщения с Турцией после 1 июня.