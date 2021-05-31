Поиск
AНачало в 16:15Чехия Чехия1 : 1Дания ДанияТретий периодBНачало в 16:15США США1 : 0Германия ГерманияПерерывAНачало в 20:15Россия РоссияШвеция ШвецияBНачало в 20:15Норвегия НорвегияКазахстан Казахстан

Кремль не комментирует перспективы возобновления авиасообщения с Турцией

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать информацию о том, что Россия может открыть авиасообщение с Турцией после 1 июня, переадресовав журналистов с этим вопросом в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В РоссииВ РСТ назвали приостановку полетов в Турцию новым ударом для туротраслиВ РСТ назвали приостановку полетов в Турцию новым ударом для туротраслиЧитать подробнее

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что этими вопросами занимается координационный орган правительства. "Мы не знаем, это в ведении штаба", - сказал Песков, слова которого приводит радиостанция "Говорит Москва".

Оперштаб ограничил авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Чартерные программы были отменены, туроператоры приостановили продажу путевок на турецкие курорты.

28 мая Российский союз туриндустрии (РСТ) направил вице-премьеру РФ, главе оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса Татьяне Голиковой письмо, в котором просил предоставить официальную информацию о планах властей по поводу авиасообщения с Турцией после 1 июня.

Дмитрий Песков Турция

Новости по теме

Новости

Чемпион Европы по кроссу Сафиуллин задержан в Москве с полкило наркотиков

ЦБ ввел для банков минимальный лимит для переводов по СБП

ЦБ ввел для банков минимальный лимит для переводов по СБП

Медведев допустил расширение использования маткапитала еще на 3 позиции

Прокурор запросил 7 лет колонии для активистки Полюдовой по делу о призывах к терроризму

Суд арестовал устроившего стрельбу в Екатеринбурге экс-милиционера

Суд арестовал устроившего стрельбу в Екатеринбурге экс-милиционера

ФБК назвал имя экс-сотрудника, "слившего" базу сторонников Навального

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Air France отменила оба рейса в Москву в понедельник

Лавров заявил, что РФ готовит решения в ответ на возможное отключение от SWIFT

Лавров заявил, что РФ готовит решения в ответ на возможное отключение от SWIFT

Минпромторг предупредил IT-компании РФ об угрозе оказаться "за бортом"

В Москве недоумевают из-за рекомендации для американцев с истекающей визой РФ

В Москве недоумевают из-за рекомендации для американцев с истекающей визой РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');