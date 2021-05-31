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Тунис отменил ПЦР-тесты для вакцинированных туристов с 1 июня

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Власти Туниса с 1 июня отменяют требование справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус для туристов с прививкой, включая вакцинацию "Спутником V", сообщает Национальный офис по туризму страны.

"С 1 июня отрицательный ПЦР-тест не требуется для полностью вакцинированных от ковида путешественников. При себе должно быть свидетельство об этом с QR-кодом. Также справка о тестировании не потребуется тем, у кого был подтвержден коронавирус не менее чем за шесть недель до прибытия", - говорится в сообщении.

Как отметили в офисе по туризму Туниса, для всех остальных туристов с 12 лет обязательно предъявление справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до посадки на рейс. Документ должен быть выдан компетентными органами здравоохранения или содержать QR-код.

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Индивидуальные путешественники-нерезиденты без прививки должны подписать согласие об обязательном соблюдении карантина в течение семи дней в отеле.

"По прибытии будут проводиться выборочные экспресс-тесты для нескольких пассажиров. Путешественник с выявленным положительным тестом будет отправлен на изоляцию в специальный центр", - подчеркнули в офисе по туризму.

Также там напомнили, что организованные туристы, прилетающие в Тунис чартерными или регулярными рейсами, должны пользоваться только туристическим транспортом и соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Прямое регулярное авиасообщение между РФ и Тунисом пока не возобновлено, а туроператоры не могут продавать путевки в эту страну. Добраться в Тунис можно с пересадкой в Стамбуле, однако рейсы в Турцию выполняются только два раза в неделю.

Тунис коронавирус

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