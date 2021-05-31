В РСТ назвали тяжелым ударом по турбизнесу продление запрета на чартеры в Турцию

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Продление запрета на чартерные рейсы в Турцию до 21 июня станет новым тяжелым ударом для турбизнеса, считает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Конечно, это станет новым ударом для бизнеса. Тем более, что решение о продлении запрета принято в последний момент. У туроператоров и турагентств уже возникли серьезные проблемы с туристами, которые не понимали, смогут ли они лететь в Турцию после 1 июня", - сказала она порталу "Интерфакс-Туризм".

Запрет на организацию чартерных программ в Турцию был введен с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения там эпидемиологической обстановки. Вечером в понедельник в оперштабе по борьбе с завозом и распространением коронавируса сообщили, что ограничение авиасообщения продлевается до 21 июня.

Тюрина напомнила, что из полумиллиона туристов, купивших путевки в Турцию на период до конца мая, 60% не стали отказываться от туров или менять направления и ждали открытия Турции.

"Получается, что теперь к этим сотням тысячам туристов добавляются еще примерно полмиллиона тех, кто приобрел туры в Турцию на июнь и далее. Туроператорам, им сейчас нечего предложить, так как все массовые зарубежные направления закрыты, а на российских курортах почти нет мест, тем более того уровня, который предлагают турецкие курорты. Сейчас из-за продления запрета часть туристов начнут все же требовать возврата средств, а из чего их возвращать, когда нет продаж?", - подчеркнула эксперт.

Она подчеркнула, что эта ситуация беспрецедентна для туристического рынка.

"Направления, которые оперштаб планирует открыть, никак не помогут турбизнесу. И Хорватия, и Марокко, и тем более Маврикий не пользуются массовым спросом. Но даже и туда количество рейсов строго ограничено", - добавила она.

По решению оперштаба, Россия также возобновляет с 10 июня регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией.