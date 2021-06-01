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Детский омбудсмен сообщила о применении медицинских мер к 77 педофилам

Детский омбудсмен сообщила о применении медицинских мер к 77 педофилам
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В России с 2018 по 2020 год к 77 педофилам были применены меры медицинского характера, 24% согласились на это добровольно, в 76% случаях меры применялись принудительно, сообщила в итоговом докладе уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Она сослалась на данные, которые регионы предоставили по ее запросу.

По ее сведениям, в 2020 году в стране выявили 2 882 человек, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, которые ранее уже совершали иные виды преступлений, и это на 5,7 % больше, чем в 2018 году. Почти у половины совершивших преступления судимость за предыдущее преступление не была погашена, то есть это те лица, которые потенциально могли бы находиться или находились под административным надзором, отметила омбудсмен.

В 2020 году впервые за последние несколько лет снизилось на 9,1% число зарегистрированных преступных посягательств в отношении несовершеннолетних (с 99 382 до 90 374 случаев), говорится в докладе

В 2015 году сенатор Антон Беляков внес в Госдуму законопроект о химческой кастрации педофилов. Инициатива была отклонена, поскольку федеральный закон от 2012 года уже ввел положение, позволяющее суду назначать принудительные меры медицинского характера лицам, совершившим преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Анна Кузнецова

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