Детский омбудсмен сообщила о применении медицинских мер к 77 педофилам

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В России с 2018 по 2020 год к 77 педофилам были применены меры медицинского характера, 24% согласились на это добровольно, в 76% случаях меры применялись принудительно, сообщила в итоговом докладе уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Она сослалась на данные, которые регионы предоставили по ее запросу.

По ее сведениям, в 2020 году в стране выявили 2 882 человек, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, которые ранее уже совершали иные виды преступлений, и это на 5,7 % больше, чем в 2018 году. Почти у половины совершивших преступления судимость за предыдущее преступление не была погашена, то есть это те лица, которые потенциально могли бы находиться или находились под административным надзором, отметила омбудсмен.

В 2020 году впервые за последние несколько лет снизилось на 9,1% число зарегистрированных преступных посягательств в отношении несовершеннолетних (с 99 382 до 90 374 случаев), говорится в докладе

В 2015 году сенатор Антон Беляков внес в Госдуму законопроект о химческой кастрации педофилов. Инициатива была отклонена, поскольку федеральный закон от 2012 года уже ввел положение, позволяющее суду назначать принудительные меры медицинского характера лицам, совершившим преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.