Глава Крыма после приговора лидеру меджлиса сравнил его с Протасевичем

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов уверен в торжестве справедливости при исполнении приговора Верховного суда республики, который во вторник заочно приговорил к шести годам колонии находящегося на Украине главу меджлиса крымских татар (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Рефата Чубарова.

"Справедливость все равно восторжествует. Поймали же этого Протасевича (белорусский оппозиционер, задержанный после посадки самолета Ryanair в Минске - ИФ) - случайно, неслучайно, какая разница. Был герой, махал руками, всех призывал - еще не успели прилететь, он уже во всем признался. Вот все эти горе-блогеры, которые являются подстрекателями... Чубаров такой же персонаж, который, находясь за границей, к чему-то призывает, подстрекает", - сказал Аксенов журналистам.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос о возможной посадке самолета с осужденным на борту, Аксенов заявил, что "это не наш стиль". "Уверен, что международное право будет способствовать реализации справедливых и законных решений российских судов", - добавил глава Крыма.

Во вторник лидер меджлиса крымских татар заочно приговорен в Крыму к шести годам заключения и штрафу в 200 тыс. рублей по делу о массовых беспорядках в Симферополе незадолго до регионального референдума 2014 года, после которого полуостров вошел в состав России (ч.1 ст.212 УК РФ).

Гражданин Украины, бывший депутат украинской Верховной рады последние семь лет постоянно живет в Киеве. Россия летом 2014 года запретила ему въезд на свою территорию. Чубаров объявлен РФ в розыск.