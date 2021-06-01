Лидер запрещенного в РФ Меджлиса крымских татар заочно получил 6 лет колонии

Глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд Крыма во вторник заочно приговорил к шести годам колонии находящегося на Украине главу Меджлиса крымских татар (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Рефата Чубарова по делу о массовых беспорядках в 2014 году, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Суд постановил признать виновным Чубарова Рефата Абдурахмановича с назначением наказания в виде шести лет колонии общего режима и штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти сроком на один год, 200 часов обязательных работ. (...) Срок отбывания наказания считать с момента его задержания", - сказал судья Виктор Васильев.

Он признан виновным в организации сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК РФ) в Симферополе незадолго до регионального референдума 2014 года, после которого Крым вошел в состав России.

Гражданин Украины, бывший депутат украинской Верховной рады Чубаров последние семь лет живет в Киеве. Россия летом 2014 года запретила ему въезд на свою территорию. Чубаров объявлен Россией в розыск.

Гособвинитель просила приговорить 63-летнего Чубарову к девяти годам колонии общего режима, адвокат по назначению просил вынести оправдательный приговор.

Политику вменяли также призывы к нарушению территориальной целостности России (ч. 1,2 ст. 280.1 УК РФ), но эта статья была частично декриминализована в прошлом году: теперь человек может быть привлечен к уголовной ответственности по ней, только если он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года. Чубаров к административной ответственности не привлекался, отметила прокурор.

Огранизация беспорядков

По версии следствия, председатель меджлиса Чубаров поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать 26 февраля 2014 года беспорядки возле парламента Крыма, чтобы сорвать его заседание. Сторонники организации попытались оттеснить от здания митинговавших там активистов партии "Русское единство", завязалась драка, произошла давка: два человека погибли (позднее посмертно награждены медалями "За защиту республики Крым") и порядка 80 - пострадали.

Представители меджлиса выступали за территориальную целостность Украины, активисты "Русского единства" - за вхождение полуострова в состав РФ.

Запрет Меджлиса крымских татар

Верховный суд Крыма запретил меджлис крымских татар в РФ в апреле 2016 года.

Этот же суд в сентябре 2017 году приговорил зампреда меджлиса Чийгоза к восьми годам колонии, но вскоре он вышел на свободу, был переправлен в Турцию, а оттуда прилетел на Украину, где сейчас и живет.

Пятеро сторонников меджлиса были осуждены условно в Симферополе.

Население республики Крым составляет 1,9 млн человек, из них 13-15% - крымские татары.