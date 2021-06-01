Родители Протасевича решили судиться с белорусскими СМИ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Родители задержанного в Минске оппозиционного блогера Романа Протасевича собираются судиться с государственными СМИ Белоруссии из-за дискредитации их сына. Как передает BNS, об этом на онлайн-пресс-конференции, организованной литовскими парламентариями, сообщил отец оппозиционера Дмитрий Протасевич.

По его словам, в эфире государственных телеканалов его сына "пытаются выставить экстремистом, террористом, обзывают".

"Я, конечно же, все просто так не оставлю, я подам в суд и добьюсь правды, чтобы человек, который говорил эти слова, доказал. Если он не сможет доказать, его ждет суровое наказание. Мы как родители просто так этого не оставим", - сказал он.

Мать журналиста Наталия Протасевич сказала, что белорусский журналист Григорий Азаренок распространяет об их сыне дезинформацию и называет его "неонацистом".

"Это невыносимо, - сказала она. - Прошу все мировое сообщество помочь моему Роману, помочь Софии (Сапеге), его девушке, помочь всем парням, которые за решеткой, которых пытают".

Протасевича и Сапегу 23 мая в Минске сняли с рейса Ryanair из Афин в Вильнюс. Их самолет был принудительно посажен из-за сообщения о минировании. Бомбу на борту не нашли. Протасевич и Сапега, гражданка России, до сих пор находятся под стражей.

Протасевич - редактор телеграм-канала "Беларусь головного мозга" и соучредитель телеграм-канала NEXTA, оба ресурса признаны в Белоруссии экстремистскими. Протасевич в ноябре был объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в организации массовых беспорядков. В КГБ Белоруссии заявили, что блогер воевал в Донбассе на стороне батальона "Азов", сам он говорил, что работал в зоне конфликта репортером.