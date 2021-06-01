Туроператоры попросили продлить им отсрочку обязательств перед туристами

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев попросил Ростуризм продлить отсрочку обязательств туроператоров перед туристами до конца 2022 года и распространить ее на туры в Турцию и Танзанию, которые были отменены в 2021 году. Об этом сообщила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

Постановление правительства №1073 обязывает компании исполнить обязательства по турам, перенесенным из-за пандемии, или вернуть за них деньги до 31 декабря 2021 года. По данным РСТ на начало февраля, туроператоры сократили объем неисполненных обязательств перед туристами с более 40 млрд до 16 млрд рублей, в первую очередь, за счет реализации чартерных программ в Турцию.

"Введенное с 15 апреля ограничение на авиасообщение с Турцией, продленное вчера до 21 июня, приведет к резкому росту объема отложенных обязательств", - сообщила Тюрина.

Из-за закрытия сообщения с Турцией сорвались поездки более чем полумиллиона туристов, намечавшиеся на апрель и май.

31 мая оперштаб по борьбе с коронавирусом продлил запрет на полеты в Турцию до 21 июня. В Ассоциации туроператоров России заявили, что вылететь на отдых в Турцию в июне собирались 338 тысяч россиян. В РСТ продление ограничений назвали тяжелым ударом по бизнесу.

Тюрина отметила, что так и не открылось авиасообщение с курортами Египта - еще одного массового направления. Возможность замены туров на российские курорты ограничена, поскольку качественный номерной фонд на лето в основном уже забронирован. Кроме того, по оценкам турбизнеса, более 60% туристов, которые не смогли отправиться в Турцию в мае и апреле, решили ждать открытия этого направления.

"В сложившейся ситуации резко снижаются возможности туроператоров по возврату средств за прошлогодние туры, что чревато массовыми потребительскими конфликтами", - предупредили в союзе.

Президент РСТ Андрей Игнатьев попросил главу Ростуризма Зарину Догузову помочь добиться продления отсрочки по отмененным в 2020 году турам до конца 2022 года и ее распространении на туры в Турцию и Танзанию, не состоявшиеся из-за ограничений на авиасообщение в 2021 году.

В его письме также говорится, что лучше всего было бы синхронизировать механизм исполнения отложенных обязательств туроператоров с порядком возврата средств авиакомпаниями за билеты на рейсы, отмененные из-за пандемии, добавила Тюрина. Он уточнила, что авиакомпании получили отсрочку по исполнению обязательств перед пассажирами на три года, а туроператорам отсрочка дана только на полтора.