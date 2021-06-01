Песков подтвердил, что решение о полетах на курорты Египта еще не принято

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили, что аэропорты курортов Египта недавно посетили инспекционные комиссии из России, чтобы оценить их готовность к возобновлению авиасообщения, но сроки возобновления полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх еще не установлены.

Ранее о том, что 30 мая аэропорты курортов Египта приехали осматривать проверяющие из России, сообщили СМИ, в том числе египетские.

"Наши специалисты со всем ознакомились, и после того, как будут сделаны все доклады в оперативный штаб правительства, именно штабом будет принято соответствующее решение", - ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать эти публикации.

Назвать хотя бы примерные сроки возобновления перелетов в Хургаду и Шарм-эль-Шех он отказался.

14 мая стало известно, что входящая в группу "Аэрофлота" авиакомпания "Россия" объявила конкурс на обслуживание рейсов в аэропортах египетских курортных городов Хургада и Шарм-эль-Шейх. Согласно материалам закупки, услуги должны быть оказаны с момента подписания договора (конкретная дата не уточняется) до конца 2023 года. За наземное обслуживание в Хургаде компания готова заплатить до $22 млн, в Шарм-эль-Шейхе - до $20,9 млн.

Авиасообщение с Египтом было прервано после взрыва над Синаем российского самолета с туристами, которые возвращались из Шарм-эль-Шейха в Петербург 31 октября 2015 года. Тогда погибли 224 человека. В ноябре ФСБ признала этот взрыв терактом, власти Египта до сих пор этого не признали.

В январе 2018 года Москва разрешила возобновить авиасообщение с Каиром после того, как местный аэропорт проверили российские специалисты по безопасности. Сообщения о скором возобновлении перелетов и на курорты Египта появлялись не раз, но всякий раз оказывались недостоверными.

В апреле 2021 года президенты двух стран Владимир Путин и Абдельфаттах ас-Сиси договорились по телефону о полном восстановлении авиасообщения. Решение о дате открытия и количестве рейсов на египетские курорты будет принято во второй половине мая, сообщал правительственный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекции.