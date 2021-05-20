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Пожар в удмуртском нацпарке потушен

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Пожарные завершили тушение крупного лесного пожара под Ижевском, где пострадала территория национального парка "Нечкинский", сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

В РоссииПри лесном пожаре в Удмуртии пострадал национальный парк "Нечкинский"Читать подробнее

"В 7:41 утра (6:41 мск - ИФ) 20 мая возгорание на территории Национального парка "Нечкинский" ликвидировано", - написал Бречалов на своей странице в соцсети в четверг.

Он отметил, что на месте остаются дежурить караульные бригады на случай возобновления пожара.

Премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов сообщил на своей странице в соцсети, что территория нацпарка существенно пострадала, площадь пожара здесь составила порядка 55 га. Он подчеркнул, что тушение пожара осложняло то, что после его локализации оставалось несколько очагов, некоторые из которых находились в труднодоступных местах.

По его словам, режим ЧС на территории возгорания пока не снят.

Днем в понедельник произошел пожар площадью 100 га близ деревень Поваренки и Сидоровы Горы под Ижевском, в том числе загорелось 10 га леса. От возгорания пострадала федеральная особо охраняемая природная территория - национальный парк "Нечкинский". Сотрудникам МЧС удалось не допустить угрозу населенным пунктам.

Прокуратура начала проверку по факту пожара. По ее данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

Удмуртия Нечкинский

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