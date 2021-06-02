Петербургский международный экономический форум начнет работу 2 июня

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021) откроется в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" в среду, 2 июня, который принято считать "нулевым днем" форума; работа ПМЭФ завершится в субботу, 6 июня.

Главная тема форума - "Снова вместе. Экономика новой реальности". Деловая программа разбита на четыре тематических блока: "Объединяя усилия во имя развития", "Национальные цели развития: от задач к результатам", "Технологии, расширяющие горизонты" и "Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы". Программа форума включает в себя более 130 экспертных дискуссий.

Ожидается, что президент России Владимир Путин очно примет участие в работе форума и выступит на пленарном заседании в пятницу. Также предполагается, что посредством видеоконференции участие в форуме примут эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц.

В блоке "Объединяя усилия во имя развития" состоится дискуссия о новом дизайне архитектуры глобального управления после пандемии "Перезагрузка или "перегрузка"? Многостороннее сотрудничество на руинах глобализации: мнение бизнеса". Участвовать планируют председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, президент Всемирного экономического форума Борге Бренде, основатель компаний РУСАЛ, "Группа ГАЗ" и фонда "Вольное Дело" Олег Дерипаска. В рамках того же трека обсудят развитие Арктики при участии министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, перспективы развития морской торговли - при участии президента Парижского форума мира Паскаля Лами, ученого Филиппа Кусто, председателя правления АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексея Рахманова.

В рамках блока "Национальные цели развития: от задач к результатам" состоится сессия "Клиентоцентричность государственного управления", в которой в качестве участников заявлены первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, президент Сбербанка Герман Греф, ректор РАНХиГС Владимир Мау, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

В рамках блока "Технологии, расширяющие горизонты" состоится сессия о цифровом суверенитете и кибербезопасности, выходе политического противостояния в цифровое пространство и уровне готовности России к новым реалиям. В дискуссии собирается принять участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, вице-президент "Ростелекома" Игорь Ляпунов, президента ПАО "ВымпелКом" Рашид Исмаилов, генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.

В блоке "Человек в новой реальности" состоится дискуссия о капитализации творческих индустрий при участии министра просвещения РФ Сергея Кравцова, генерального директора АО "Газпром-медиа Холдинг" Александра Жарова, ректора Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина Семена Михайловского, управляющего директора "Google Россия" Юлии Соловьевой.

В сессии "Культурные коды новой реальности" планируют участвовать министр культуры РФ Ольга Любимова, режиссер Константин Богомолов, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, пианист Денис Мацуев, председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.

На полях ПМЭФ состоятся диалоги представителей бизнес-сообществ стран Африки, Северной и Южной Америк, Германии, Италии, Финляндии, Франции, Швеции, Японии, а также диалог "ЕАЭС - АСЕАН". Страной-гостем ПМЭФ-2021 выступает Катар. Катарская делегация станет одной из самых многочисленных в истории участия страны в международных экономических форумах: приедут представители 50 катарских организаций.

Среди иностранных участников также ожидаются председатель Total Патрик Пуянне, председатель правления Wintershall Dea GmbH Марио Мерен, президент Siemens Energy AG Кристиан Брух, президент Huawei Евразия Чжоу Дэниель, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, генеральный секретарь Мирового энергетического совета Анджела Уилкинсон, президент Всемирного экономического форума Берге Бренде, главный исполнительный директор Qatar Financial Centre Юсуф Мохамед Аль-Джаида.

В ходе форума традиционно презентуют результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Участники обсудят запуск нового инвестиционного цикла, которую правительство России разрабатывает в 2021 году вместе с деловыми и экспертными объединениями.

ПМЭФ-2021 будет организован при соблюдении мер безопасности по предупреждению распространения СOVID-19, которые проработаны организационным комитетом с учетом требований ВОЗ.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ.