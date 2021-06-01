Постояльцев гостиниц ПМЭФ обещали не госпитализировать только за высокую температуру
Названы основания для госпитализации участников ПМЭФ
Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге решения о госпитализации участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), у которых поднимется температура, будут приниматься по результатам тестов и симптомов, указывающих на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета по здравоохранению.
Если у участника форума поднялась температура, но ранее он сдал отрицательный тест на коронавирус, его могут сначала протестировать повторно. В комитете напомнили, что температура может повыситься и не из-за коронавирусной инфекции.
Если же у человека будет положительный тест на COVID-19 и он проживает в отеле, его отправят в больницу, даже если у него нет никаких симптомов. Чиновники объяснили, что в гостинице обеспечить полную изоляцию заболевшего будет невозможно, поэтому его придется госпитализировать или поместить в обсерватор.
Если у заразившегося участника ПМЭФ есть жилье в Петербурге, его могут отправить домой на амбулаторное лечение.
В аппарате вице-губернатора Олега Эргашева "Интерфаксу" уточнили, что госпитализировать участников ПМЭФ собираются в Клиническую инфекционную больницу имени Боткина, Александровскую больницу и Госпиталь для ветеранов войн, при необходимости могут задействовать и Покровскую больницу, обсерваторы предусмотрены на базе пансионатов "Балтиец" и "Заря". Бригады скорой помощи будут постоянно дежурить в "Экспофоруме", в аэропорту "Пулково" и на Московском вокзале.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в отелях с участниками и гостями ПМЭФ организовали бесконтактную термометрию всех проживающих, и повышение температуры тела повлечет за собой изоляцию и госпитализацию.
Он также говорил, что всех участников форума без исключения протестируют на коронавирус, а персонал ПМЭФ еще весной привился от COVID-19.