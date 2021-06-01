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Выступление Путина на ПМЭФ будет посвящено социально-экономическому развитию РФ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин начал работу над выступлением для Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), оно будет посвящено социально-экономическому развитию страны, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

ЭкономикаСМИ сообщили о планах Путина на ПМЭФ пообщаться с журналистами и бизнесменамиЧитать подробнее

"Да, президент работает над своим выступлением", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что тема выступления определяется форумом.

"Традиционно выступление на форуме посвящено социально-экономической тематике, вопросам социально-экономического развития страны, инвестиционной привлекательности и так далее", - сообщил представитель Кремля.

Как сообщалось, ПМЭФ пройдет 2-5 июня на площадке "Экспофорума". Мероприятие состоится в очном формате с использованием современных цифровых технологий. В 2020 году ПМЭФ был отменен из-за эпидемиологической ситуации.

Владимир Путин Дмитрий Песков ПМЭФ Петербург

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