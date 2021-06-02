Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

Песков не увидел связи дел Пивоварова и Гудкова с инвестклиматом

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Недавние задержания оппозиционеров по уголовным дела в России не влияют на инвестиционный фон с учетом начинающегося в Санкт-Петербурге международного экономического форума.

"Это (задержания - ИФ) вряд ли имеет отношение к инвестиционному фону - это первое, - сказал он. - Второе - вряд ли, наверное, можно ассоциировать (задержания - ИФ) с какими-то политическими претензиями, потому что какие-то обвинения, которые мы читаем, которые выдвигаются со стороны силовых ведомств - они к политике не имеют никакого отношения".

"И третье - это не совсем наша компетенция, все-таки это вопрос правоохранителей", - заключил Песков.

31 мая в "Пулково" остановили самолет, в котором находился бывший лидер самораспустившейся российской "Открытой России" Андрей Пивоваров, его задержали и перевезли в Краснодар. Ему вменяют публикацию в интернете агитации в поддержку организации, признанной в России нежелательной.

1 июня был задержан бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, которого обвиняют в неуплате за аренду помещения и причинении имущественного ущерба Департаменту городского имущества Москвы.

Дмитрий Гудков Андрей Пивоваров ПМЭФ Дмитрий Песков Кремль

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2021

Вакцину "КовиВак" в конце лета начнут выпускать на дополнительной площадке

СК заинтересовался видео с мужчиной, примотанным скотчем к летящему вертолету

ПМЭФ-2021

В МИД РФ допустили возобновление полетов на курорты Египта уже летом

В МИД РФ допустили возобновление полетов на курорты Египта уже летом
ПМЭФ-2021

Малые и средние предприятия стали успешнее конкурировать за заказы госкомпаний

Малые и средние предприятия стали успешнее конкурировать за заказы госкомпаний

ЦИК 16 июня обсудит замечания к многодневному голосованию

ПМЭФ-2021

Поддержку малого и среднего бизнеса в рамках НГС оценили в 2 трлн рублей

Поддержку малого и среднего бизнеса в рамках НГС оценили в 2 трлн рублей

Чемезов подтвердил интерес "Ростеха" к "Акадо"

Расходы бизнеса на фитнес для сотрудников предложено вычитать из налогов

Совет Федерации одобрил закон о "социальной газификации"

В России за сутки коронавирусом заразились более 8,8 тыс. человек

В России за сутки коронавирусом заразились более 8,8 тыс. человек
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');