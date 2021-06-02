Песков не увидел связи дел Пивоварова и Гудкова с инвестклиматом

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Недавние задержания оппозиционеров по уголовным дела в России не влияют на инвестиционный фон с учетом начинающегося в Санкт-Петербурге международного экономического форума.

"Это (задержания - ИФ) вряд ли имеет отношение к инвестиционному фону - это первое, - сказал он. - Второе - вряд ли, наверное, можно ассоциировать (задержания - ИФ) с какими-то политическими претензиями, потому что какие-то обвинения, которые мы читаем, которые выдвигаются со стороны силовых ведомств - они к политике не имеют никакого отношения".

"И третье - это не совсем наша компетенция, все-таки это вопрос правоохранителей", - заключил Песков.

31 мая в "Пулково" остановили самолет, в котором находился бывший лидер самораспустившейся российской "Открытой России" Андрей Пивоваров, его задержали и перевезли в Краснодар. Ему вменяют публикацию в интернете агитации в поддержку организации, признанной в России нежелательной.

1 июня был задержан бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, которого обвиняют в неуплате за аренду помещения и причинении имущественного ущерба Департаменту городского имущества Москвы.