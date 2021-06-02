Продлена мера пресечения Калви и другим фигурантам дела Baring Vostok

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Мещанский суд по просьбе обвинения продлил на три месяца меру пресечения гражданину США Майклу Калви, гражданину Франции Филиппу Дельпалю и еще пяти фигурантам так называемого "дела Baring Vostok. Они останутся на свободе под запрет определенных действий до 4 сентября.

Такое решение приняла судья Анна Сокова.

Защита просила меру пресечения подсудимым не продлевать, поскольку они все активно участвуют в процессе и законопослушно соблюдают назначенные им ограничения.

Шесть фигурантов дела были в феврале 2019 года сначала арестованы, затем их постепенно переводили под домашний арест. Бывший директор банка "Восточный" по инвестициям Александр Цакунов, задержанный в декабре 2019 года, сразу попал под домашний арест. С декабря 2020 года суд сменил всем фигурантам дела домашний арест на запрет определенных действий.

Им запрещено выходить из дома с 8 вечера до 6 утра, заходить в помещения банка "Восточный" и компании "Первое коллекторное бюро" (ПКБ), общаться с другими обвиняемыми по их делу, отправлять и получать письма и телеграммы и использовать средства связи, кроме как для связи с судом.

Кроме Калви, Дельпаля и Цакунова, по делу проходят партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор ПКБ Максим Владимиров, а также бывший председатель правления "Восточного" Алексей Кордичев.

Никто из них вину не признает.

По версии следствия, в 2015 году фигуранты организовали незаконную выдачу "Восточным" подконтрольному им ПКБ двух заведомо невозвратных и необеспеченных кредитов в рублях и долларах под видом пополнения оборотных средств на общую сумму более 2,545 млрд рублей. В результате перечисления денежных средств ПКБ подсудимые получили право на распоряжение заемными средствами, которые в итоге были похищены после их перевода в собственность кипрской компании Balakus, установило следствие.

Обязательства перед "Восточным" были погашены ПКБ через отступное соглашение с передачей банку 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), реальная стоимость которых, по версии обвинения, составляла 254 млн рублей. Ущерб банку следствие оценило в 2,545 млрд рублей.

Калви заявлял, что кредиты ПКБ были использованы по просьбе банка для погашения обязательств "Восточного" перед кипрской компанией BrokerCreditService на 2,5 млрд рублей, обеспеченных евробондами на 5 млрд рублей. Balakus, по утверждению бизнесмена, была задействована в этой операции.

Кроме того, Калви настаивает, что стоимость пакета спорных акций IFTG, переданных банку по отступному соглашению, по разным оценкам составляла сумму, существенно превышающую кредитные обязательства ПКБ.

В конце 2020 года ПКБ и "Восточный" заключили мировое соглашение, по которому банк получил 2,5 млрд руб. - сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба и отказался от гражданского иска, заявленного к фигурантам в рамках уголовного дела.

Судебный процесс по этому делу продолжается с декабря 2020 года. В конце мая обвинение закончило представлять свои доказательства.