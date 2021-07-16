Защита Филиппа Дельпаля попросила суд его оправдать

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Защита фигуранта так называемого дела Baring Vostok, гражданина Франции Филиппа Дельпаля считает, что он и другие подсудимые должны быть оправданы по обвинению в хищении денежных средств банка "Восточный".

"Проведенное судебное следствие подтвердило то, о чем защита говорила в течение почти двух с половиной лет - обвинение Филиппа Дельпаля в совершении хищения совершенно не обоснованно, как в силу того, что никакого хищения в принципе не было, так и потому, что Филипп Дельпаль не имел прямого отношения к обстоятельствам, которые следователи посчитали преступными", - заявил адвокат Дельпаля Дмитрий Харитонов на прениях сторон в Мещанском суде.

По его словам, "защита не сомневается в том, что судебное следствие подтвердило отсутствие доказательств вины Филиппа Дельпаля в совершении инкриминируемого деяния, а потому в отношении него должен быть вынесен оправдательный приговор".

"Не существовало никакого преступного плана Майкла Калви, и никто его не исполнял. Все эти голословные утверждения следствия, так и не были подтверждены доказательствами", - подчеркнул Харитонов.

15 июля гособвинение попросило назначить подсудимым условные сроки от четырех до шести лет лишения свободы. В частности, для Дельпаля прокуратура запросила пять лет условно, для американского бизнесмена Майкла Калви - шесть лет. Обвинение считает вину всех семерых фигурантов дела полностью доказанной.

Фигурантам дела вменяется хищения путем растраты 2,5 млрд рублей банка "Восточный". Никто из них не признает вину.

Калви после заседания в четверг выразил надежду, что "суд вынесет справедливое решение о прекращении дела".

"Сегодня прокурор сам признал, что нет ни одного свидетеля, который подтверждал состав преступления - факт хищения. Но он использовал это в качестве аргумента того, какая мы хорошая организованная группа. Это было бы даже смешно, если не было так серьезно", - отметил американец.