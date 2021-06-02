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ПМЭФ-2021

Сенаторы одобрили запрет участвовать в выборах для "экстремистов"

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Совет Федерации 2 июня одобрил закон о временном запрете на участие в выборах всех уровней лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций. Госдума приняла законопроект № 1165649-7 в мае.

Закон вводит временный запрет пассивного избирательного права для руководителей, участников и просто сторонников общественных, религиозных объединений и других организаций, закрытых решением российского суда из-за признания экстремистскими или террористическими.

Учредителям или лицам, занимавшим руководящие должности в таких организациях в период за три года до вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности этой организации, будет запрещено избираться в течение пяти лет.

Рядовым участникам, помощникам или волонтерам, связанными с такими организациями в течение года до их запрет, будет запрещено избираться в течение трех лет. Причастность к деятельности организации должен будет установить суд. Она может выражаться как в непосредственном участии в мероприятиях, в связи с которыми организация была признана экстремистской, оказании имущественной, организационно-методической, консультативной и иной помощи, так и в форме высказываний поддержки, в том числе в интернете, организации и ее отдельным мероприятиям, из-за которых она была закрыта в России.

Законопроект в начале мая внесла в Думу группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Изначально в нем речь шла только о запрете избираться в Госдуму. Ко второму чтению инициативы глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли поправки, расширяющие это ограничение на все выборные должности в стране.

Совет Федерации Госдума Василий Пискарев Андрей Клишас Павел Крашенинников

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