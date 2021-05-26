Дума приняла закон о временном запрете избираться для "экстремистов"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, итоговом чтении закон о временном запрете на избрание в любые российские выборные органы власти для лиц, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций.

Законом закрепляется временное лишение пассивного избирательного права для граждан, причастных к деятельности общественных, религиозных объединений и других организаций, закрытых решением российского суда из-за признания экстремистскими или террористическими.

Ограничение распространится на лиц, являвшихся учредителями таких организаций и входивших в их руководство (руководителей, его заместителей, глав структурных и региональных подразделений и их замов) в срок, начинающийся за три года до вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности в РФ организации, признанной экстремистской или террористической. Они не смогут избираться 5 лет.

Также, согласно закону, в течение трех лет со дня решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации не смогут быть избраны лица, состоявшие или работавшие в таких организациях на рядовых должностях и помогавшие ее работе в срок, начинающийся за год до судебного решения.

Проект закона (1165649-7) был внесен в Думу в начале мая группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и изначально предполагал только временное лишение указанных лиц права быть избранными в Госдуму.

Ко второму чтению инициативы глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли поправки, расширяющие это ограничение на все выборные должности в РФ.

Согласно другой внесенной парламентариями поправке, для лишения пассивного избирательного права "причастность" лиц к работе экстремистской или террористической организации должна быть установлена судом. Она может выражаться как в непосредственном участии в мероприятиях, в связи с которыми организация была признана экстремистской, оказании имущественной, организационно-методической, консультативной и иной помощи, так и в форме высказываний поддержки, в том числе в интернете, организации и ее отдельным мероприятиям, из-за которых она была закрыта в РФ.

Новые нормы будут применимы лишь к выборам, назначенным после вступления данного закона в силу, оно запланировано на день официального опубликования документа.