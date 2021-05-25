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Володин назвал Россию последним островом демократии и свободы

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - После обсуждения законопроекта о временном запрете избираться всем, кто участвовал в деятельности экстремистских и террористических организаций, и его критики со стороны некоторых депутатов спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Россия - это "последний остров демократии и свободы".

Он напомнил коллегам об уголовном преследовании сторонников экс-президента США Дональда Трампа, участвовавших в штурме Конгресса США 6 января.

"И мы говорим о том, что у нас нет демократии? И мы говорим о том, что у нас нет свободы, и мы говорим о том, что у нас кого-то обижают? Коллеги! (Россия - ИФ) это последний остров демократии и свободы. И вы на этом острове. Давайте прекращать вот эти все разговоры и посмотрим, как развивается мир. А вот как мы будем строить жизнь на этом островке, будет ли он расширяться, от нас многое зависит", - сказал Володин.

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев отметил, что ввиду размеров России правильно было бы сказать "материк свободы". Володин с депутатом согласился, но напомнил, что после коренных преобразований государственного строя в 1917 и 1991 году территория страны уменьшалась.

"Поэтому надо беречь материк свободы, чтобы он в остров не превратился. Договорились. Видите, у нас и здесь консенсус", - сказал спикер.

Поправки об ограничении пассивного избирательного права

25 мая депутаты приняли во втором чтении законопроект № 1165649-7 о временном запрете лицам, причастным к деятельности экстремистских и террористических организаций, запрещенных судом, избираться в любые выборные органы власти. В зависимости от роли таких лиц в запрещенной организации, им будет запрещено избираться в течение трех или пяти лет с момента запрета.

Законопроект в Госдуму внесли восемь депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Первое чтение он прошел 18 мая. Ко второму чтению в него внесли поправки депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, расширив запрет избираться на все выборные должности.

Еще одна поправка Клишаса и Крашенинников гласит, что для лишения пассивного избирательного права "причастность" лиц к работе экстремистской или террористической организации должна быть установлена судом. Она может выражаться как в непосредственном участии в мероприятиях, в связи с которыми организация была признана экстремистской, оказании имущественной, организационно-методической, консультативной и иной помощи, так и в форме высказываний поддержки организации и ее отдельным мероприятиям, в том числе в интернете.

За законопроект во втором чтении проголосовали 290 депутатов, 41 был против. В первом чтении расклад голосов был 291 против 44 (41 голос от КПРФ, один - от ЛДПР и два от "Справедливой России").

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов заявил, что законопроект грубо нарушает права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией. Депутат-единоросс Дмитрий Ламейкин ему возразил, что введение ограничения на пассивное избирательное право юридически не равносильно введению ответственности. По его словам, временный запрет на избрание указанных в инициативе лиц аналогичен ограничениям, накладываемым на депутатов Госдумы и сенаторов: запрету на избрание граждан, имеющих гражданство или вид на жительство иностранного государства, запрет на занятие бизнесом.

Штурм Капитолия

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Вячеслав Володин США Госдума Дональд Трамп Капитолий КПРФ Николай Коломейцев

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