В центре "Вектор" оценили опасность вируса птичьего гриппа H10N3

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Выявленный в Китае вирус гриппа птиц H10N3 не может получить такого же широкого распространения, как коронавирус, но новые случаи заражения человека вирусом гриппа птиц исключать нельзя, заявили в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора "Интерфаксу".

"Исходя из базовых свойств вируса гриппа H10N3, мы не считаем сколько-нибудь вероятным такое развитие событий, при котором данный вирус станет столь же трасмиссивным и патогенным для человека, как и SARS-CoV-2", - сказал собеседник агентства в среду.

"Вместе с тем, нельзя исключать повторения подобных спорадических случаев заражения людей вирусами гриппа птиц, особенно в ситуациях тесного контакта человека с птицей", - сказали в "Векторе".

Там отметили, что "вероятность такого межвидового перехода известна ученым давно, по этой причине в мире существуют различные механизмы слежения за подобными событиями".

В "Векторе" также сказали, что пока не располагают "подробной информацией о вирусе, ставшем причиной заражения человека в Китайской Народной Республике".

Там добавили, что "о появлении дополнительных рисков можно говорить лишь в том случае, если вирус гриппа приобретет большее сродство к человеческим рецепторам, и этот мутировавший вариант, способный преодолевать межвидовой барьер и лучше заражать человека, получит широкое распространение".

"Однако в настоящее время нет оснований ожидать таких масштабных сдвигов в экологии вирусов гриппа H10N3", - уточнили в "Векторе".

В России не выявили случаев заражения "китайским" вирусом птичьего гриппа

В научном центре также заявили, что в России не отмечено случаев заражения людей вирусом гриппа птиц H10N3.

Там также сказали, что выявленные в России в декабре 2020 года семь случаев заражения людей вирусом гриппа птиц H5N8 остаются единичными и не получили распространения.

"Нет, выявленные в Российской Федерации семь случаев заражения людей вирусом гриппа птиц H5N8 остаются первыми и единственными в мире", - сказали в "Векторе", отвечая на соответствующий вопрос.

Там также сказали, что два вируса гриппа H10N3 (выявлен в КНР) и H5N8 (выявлен в РФ) "имеют существенные различия".

"В частности, вирус H10N3 относится к разряду низкопатогенных для птиц, а H5N8 - высокопатогенных. Кроме того, если вирус H5N8 является причиной большинства вспышек среди домашних и диких птиц последнего времени, то субтип H10N3 выявляется крайне редко", - уточнили в "Векторе".

В центре также сообщили, что пока не планируют выпуск вакцины от вируса гриппа птиц H5N8. Ранее глава "Вектора" Ринат Максютов заявил о готовности приступить к разработке вакцины от этой инфекции.

"Получение прототипа вакцины позволит ускорить выпуск готового к применению профилактического препарата, однако такой необходимости сейчас нет, поскольку мы не наблюдаем распространения гриппа H5N8 среди людей", - сказали в "Векторе".

Накануне, 1 июня, стало известно, что в Китае зафиксировали первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3, о чем сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Заболевший - 41-летний мужчина, других случаев заражения нет.

О семи выявленных в РФ случаях заражения вирусом гриппа птиц H5N8 в феврале сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.