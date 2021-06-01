В КНР выявили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Китае выявили первый в мире случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3, сообщают во вторник китайские СМИ.

Вирусом заразился 41-летний мужчина. Еще в конце апреля его госпитализировали в городе Чжэньцзян на востоке Китая с симптомами, похожими на простуду. Спустя месяц у него диагностировали H10N3.

В китайских службах здравоохранения во вторник отметили, что "риск широкомасштабного распространения (этого вируса - ИФ) очень мал". Состояние госпитализированного мужчины оценивается в настоящее время как стабильное.

В Национальной комиссии здравоохранения КНР указали, что это первый случая заражения человека птичьим гриппом H10N3 в мире.

Последняя вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в Китае в конце 2016 - начале 2017 года. Тогда речь шла о вирусе H7N9.

В феврале этого года в России выявили первый случай инфицирования человека вирусом птичьего гриппа A(H5N8). Как заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова, вирус был обнаружен у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц зарегистрировали вспышку гриппа.