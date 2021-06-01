Поиск
BНачало в 12:15Канада Канада0 : 0Финляндия ФинляндияAНачало в 12:15Швейцария Швейцария0 : 0Великобритания ВеликобританияПервый период

В КНР выявили первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Китае выявили первый в мире случай заражения человека штаммом птичьего гриппа H10N3, сообщают во вторник китайские СМИ.

Вирусом заразился 41-летний мужчина. Еще в конце апреля его госпитализировали в городе Чжэньцзян на востоке Китая с симптомами, похожими на простуду. Спустя месяц у него диагностировали H10N3.

В миреКитайские ученые предположили, что птичий грипп может вызвать пандемиюЧитать подробнее

В китайских службах здравоохранения во вторник отметили, что "риск широкомасштабного распространения (этого вируса - ИФ) очень мал". Состояние госпитализированного мужчины оценивается в настоящее время как стабильное.

В Национальной комиссии здравоохранения КНР указали, что это первый случая заражения человека птичьим гриппом H10N3 в мире.

Последняя вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в Китае в конце 2016 - начале 2017 года. Тогда речь шла о вирусе H7N9.

В феврале этого года в России выявили первый случай инфицирования человека вирусом птичьего гриппа A(H5N8). Как заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова, вирус был обнаружен у семерых сотрудников птицефабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц зарегистрировали вспышку гриппа.

Китай H10N3

Новости по теме

Новости

Зеленский заявил, что Киев опасается попытки российского блицкрига

Зеленский предложил включить в нормандский формат переговоры о Крыме и о газе

Цена Brent поднялась выше $70 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 1 июня

Делегация ФРГ отправится в США для обсуждения "Северного потока 2"

Делегация ФРГ отправится в США для обсуждения "Северного потока 2"
Пандемия коронавируса

Турция смягчила антикоронавирусные ограничения

Пандемия коронавируса

Грузия открыла сухопутные границы и ожидает рост турпотока на 40-45%

Грузия открыла сухопутные границы и ожидает рост турпотока на 40-45%
Пандемия коронавируса

ВОЗ решила называть штаммы коронавируса буквами греческого алфавита

Что произошло за день: понедельник, 31 мая

Прага призвала Москву вывести Чехию из списка "недружественных стран"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');