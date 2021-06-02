Поиск
Важно
ПМЭФ-2021

Пострадавшая при стрельбе в Казани девочка выписана из клиники в Москве

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Пострадавшую при стрельбе в казанской гимназии №175 девочку выписали из федеральной клиники в Москве, сообщила "Интерфаксу" в среду руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Из клиники в Москве была выписана девочка 2007 г.р., пострадавшая при стрельбе в 175-й гимназии. Сегодня её доставили в Казань, состояние удовлетворительное", - сказала Галимова.

В свою очередь, в пресс-службе Минздрава Татарстана агентству уточнили, что сейчас на лечении в федеральных клиниках остается четыре ребенка и трое взрослых. Еще три пациента получают лечение в стационаре Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ). Их состояние медики оценивают как стабильное.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Из числа пострадавших пятерых детей и трех взрослых перевезли на лечение в Москву.

Галявиев сдался полиции и арестован по обвинению в массовом убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Акции памяти жертв трагедии в Казани

9
Цветы у здания представительства Республики Татарстан в МосквеАкция памяти жертв стрельбы в КазаниИгрушки, свечи и цветы у школы №175Возложение цветов в парке им. М. Горького в Ростове-на-ДонуЖители Казани несут цветы к стихийному мемориалу в городеЦветы и свечи у представительства Республики Татарстан в МосквеАкция памяти в Санкт-ПетербургеВозложение цветов в МосквеЖители Казани несут цветы и детские игрушки к тротуарному ограждению неподалеку от учебного заведения
Цветы у здания представительства Республики Татарстан в Москве
Казань Москва

Новости по теме

Новости

Путин обдумает возможность использования маткапитала на ремонт жилья

Путин обдумает возможность использования маткапитала на ремонт жилья

Суд в Петушках отказался снять Навального с учета как склонного к побегу

Санкции по "закону Димы Яковлева" предложили вводить против любых иностранцев

Санкции по "закону Димы Яковлева" предложили вводить против любых иностранцев
Пандемия коронавируса

Голикова анонсировала углубленную диспансеризацию в РФ

Голикова анонсировала углубленную диспансеризацию в РФ
ПМЭФ-2021

Путин выступит на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу

Неизвестный убил охранника и ограбил кассу крупнейшего застройщика Сибири

Арестован экс-директор "Открытой России" Пивоваров

Арестован экс-директор "Открытой России" Пивоваров

Каждый десятый россиянин недоволен состоянием своего здоровья

Мэр Оренбурга после обысков и больничного ушел в неоплачиваемый отпуск

ПМЭФ-2021

Вакцину "КовиВак" в конце лета начнут выпускать на дополнительной площадке

Вакцину "КовиВак" в конце лета начнут выпускать на дополнительной площадке
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');