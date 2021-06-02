Пострадавшая при стрельбе в Казани девочка выписана из клиники в Москве

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Пострадавшую при стрельбе в казанской гимназии №175 девочку выписали из федеральной клиники в Москве, сообщила "Интерфаксу" в среду руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Из клиники в Москве была выписана девочка 2007 г.р., пострадавшая при стрельбе в 175-й гимназии. Сегодня её доставили в Казань, состояние удовлетворительное", - сказала Галимова.

В свою очередь, в пресс-службе Минздрава Татарстана агентству уточнили, что сейчас на лечении в федеральных клиниках остается четыре ребенка и трое взрослых. Еще три пациента получают лечение в стационаре Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ). Их состояние медики оценивают как стабильное.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Из числа пострадавших пятерых детей и трех взрослых перевезли на лечение в Москву.

Галявиев сдался полиции и арестован по обвинению в массовом убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).