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В Москву доставили девять пострадавших при стрельбе в казанской школе

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Самолет ИЛ-76 МЧС России с девятью пострадавшими из Казани приземлился в Жуковском.

"Спецборт МЧС РФ приземлился в Жуковском в 15:55", - сообщили журналистам в ведомстве.

На борту – девять пострадавших, из которых четверо взрослых и пятеро детей.

Самолет оборудован специальными медицинскими модулями для перевозки пострадавших. На протяжении полета пациентов сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России "Центроспас", "ЦМК Минздрава России" а также психологи.

Ранее сообщалось, что в Москву планировали отправить восемь пострадавших.

11 мая в Казани отчисленный из колледжа 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175, где он раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы. Пострадали еще 20 детей и трое взрослых. Галявиев был задержан. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Расследованием занимается центральный аппарат СКР.

11 мая из Москвы в Казань за пострадавшими в результате стрельбы был направлен спецборт МЧС России, предназначенный для проведения санитарной эвакуации.

Все погибшие при нападении на школу №175 в Казани похоронены в среду.

Стрельба в казанской школе

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Казань Татарстан Москва

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