Устроивший стрельбу в казанской гимназии доставлен в московское СИЗО

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Обвиняемый в вооруженном нападении на гимназию в Казани в начале мая Ильназ Галявиев доставлен в столичное СИЗО. Об этом сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

"Галявиев содержится в московском СИЗО в двухместной камере, его нынешний сосед обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений. Галявиев выглядит спокойно, признаков агрессии не демонстрировал. Он сказал, что полностью признает вину"- сказал Мельников.

По его словам, Галявиев был доставлен в Москву 12 июня.

Мельников сообщил, что поскольку в казанском СИЗО Галявиев был поставлен на профилактический учет как склонный к побегу, нападению на сотрудников и самоубийству, в Москве за ним установлен строгий надзор.

"Сам Галявиев утверждает, что в казанском изоляторе он обязан был получать разрешение на любое действие – встать, сесть, почесать голову. В Москве за ним тоже следят, но иными способами", - сказал собеседник агентства.

11 мая 19-летний Галявиев, по версии следствия, устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани, где раньше учился. Погибли девять человек, в том числе семь детей и две учительницы.

Галявиев сдался полиции и был арестован судом по обвинению в массовом убийстве (часть 2 статьи 105 УК РФ).