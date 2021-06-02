В МИД РФ допустили возобновление полетов на курорты Египта уже летом

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Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Полеты на курорты Египта могут возобновиться уже летом, заявил в среду "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Если есть решение принципиальное - возобновляйте. Я думаю, что его надо выполнять чем быстрее, тем лучше", - сказал замминистра в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), не исключив при этом, что это может произойти в ближайшее время.

Отвечая на уточняющий вопрос, возобновятся ли полеты летом, Богданов ответил: "Не мешало бы. Я думаю, да".

Накануне, 1 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил появившуюся в СМИ информацию о том, что аэропорты курортов Египта недавно посетили инспекционные комиссии из России, чтобы оценить их готовность к возобновлению авиасообщения.

"Наши специалисты со всем ознакомились, и после того, как будут сделаны все доклады в оперативный штаб правительства, именно штабом будет принято соответствующее решение", - сказал представитель Кремля. Назвать хотя бы примерные сроки возобновления перелетов в Хургаду и Шарм-эль-Шех он отказался.

Вопрос полного восстановления авиасообщения с Египтом

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, 23 апреля состоялся телефонный разговор президентов РФ и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси, в ходе которого стороны договорились о восстановлении между странами полноформатного авиасообщения.

Условлено, что "компетентные службы отработают практические параметры возобновления рейсов из России в гг. Хургада и Шарм-эш-Шейх", - отметили в пресс-службе.

Чартерные рейсы на курорты Красного моря Хургада и Шарм-эль-Шейх были запрещены в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета, которым туристы возвращались с отдыха в Шарм-эль-Шейхе в Санкт-Петербург.

Возобновлению авиасообщения с курортами Египта будет предшествовать тщательная подготовка объектов туристической инфраструктуры в этой стране, а также вакцинация работников туротрасли, сообщили "Интерфаксу" в конце апреля несколько источников в сфере туризма и источник в одной из российских авиакомпаний.

"Окончательное решение о сроках возобновления полетов будет приниматься с учетом эпидобстановки в Египте", - сказал один из источников.

Также в Хургаде и Шарм-Эль-Шейхе должен быть сформирован достаточный запас ПЦР-тестов, чтобы у туристов не возникло сложностей с диагностикой на месте.