Конкурс на должность мэра Владивостока начнется 4 июня

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Конкурс на замещение должности главы Владивостока пройдет с 4 июня по 28 июля, соответствующее решение депутаты городской Думы единогласно приняли на внеочередном заседании в четверг, передал корреспондент "Интерфакса" из зала заседания.

Документы претендентов будут принимать с 7 по 21 июня включительно, а 20 и 28 июля конкурсная комиссия проведет заседания.

Конкурс проводится в два этапа. На первом комиссия проверяет соответствие кандидатов установленным требованиям на основании представленных ими документов. На втором этапе проводятся собеседования с претендентами, по результатам которых конкурсная комиссия должна представить в Думу не менее двух кандидатов для избрания на должность главой Владивостока.

Ранее сообщалось, что 27 мая депутаты думы Владивостока досрочно прекратили полномочия мэра города Олега Гуменюка, подавшего заявление об отставке по собственному желанию с 19 мая после критики вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора края Олега Кожемяко. Гуменюк 28 марта 2019 года был избран главой Владивостока на пять лет. Прямые выборы мэра Владивостока были отменены в 2015 году. Глава администрации города назначается на должность сроком на 5 лет по результатам конкурса и утверждения депутатами гордумы.

После заявления об отставке Гуменюка и.о. главы города был назначен Константин Шестаков, ранее занимавший должность зампреда правительства Приморья.