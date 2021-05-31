Следователи пришли с обыском к бывшему мэру Владивостока Гуменюку

На прошлой неделе владивостокская гордума досрочно прекратила его полномочия

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в доме бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, сообщил "Интерфаксу" представитель следственного управления СКР по Приморскому краю.

"Проводим обыски", - сказал собеседник агентства, не уточнив причин проведения обыска.

Информированный источник рассказал "Интерфаксу", что обыск связан с делом о махинациях на кладбищах, а у Гуменюка на данный момент в этом деле статус свидетеля.

"Его не задерживали, проходит как свидетель", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

27 мая депутаты гордумы Владивостока досрочно прекратили полномочия главы города Олега Гуменюка, подавшего заявление об отставке по собственному желанию после критики вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора края Олега Кожемяко.

После заявления об отставке Гуменюка исполняющим обязанности главы города был назначен Константин Шестаков, ранее занимавший должность зампреда правительства Приморья.

Гуменюк 28 марта 2019 года был назначен главой Владивостока на пять лет. Прямые выборы мэра Владивостока были отменены в 2015 году. Глава администрации города назначается на должность сроком на пять лет по результатам конкурса и утверждения депутатами гордумы.