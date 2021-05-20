И.о главы Владивостока стал бывший зампред правительства края Шестаков

Прежний мэр Гуменюк решил уйти в отставку после критики полпреда президента в ДФО Трутнева

Временно исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Шестаков Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Константин Шестаков, ранее занимавший пост зампреда правительства Приморского края, возглавил администрацию Владивостока после отставки прежнего мэра Олега Гуменюка.

"С сегодняшнего дня - и.о. главы города", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Шестакова Олеся Новикова.

Депутатам думы Владивостока предстоит рассмотреть заявление об отставке Гуменюка.

Согласно Уставу города, заявление главы города Владивостока об отставке по собственному желанию подается в думу Владивостока. Уставом города Владивостока установлено, что глава Владивостока избирается депутатами гордумы из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Константин Шестаков родился 23 сентября 1982 года. Окончил Дальневосточный государственный университет в 2004 году. Имеет два высших образования по специальностям "Мировая экономика" и "Юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в туристической сфере. С 2010 года занимал в администрации Приморского края различные должности в этом направлении. Профильный департамент возглавил в сентябре 2014 года. В мае 2017 года Константин Шестаков стал руководителем Координационного совета по туризму в Дальневосточном федеральном округе, а также вошел в президиум Координационного совета по туризму при Минкульте РФ. На посту зампреда правительства края курировал вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, туризма и международного сотрудничества. Женат, воспитывает сына и дочь.

Во вторник после критики вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора края Олега Кожемяко об отставке заявил глава города Олег Гуменюк.

Позже глава региона сообщил журналистам, что и.о города в среду будет назначен зампред правительства Приморья Константин Шестаков.

Прямые выборы мэра Владивостока были отменены в 2015 году.