И.о. главы Владивостока заявил о намерении участвовать в конкурсе на пост мэра

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Шестаков, занявший эту должность в конце мая после досрочной отставки предыдущего мэра города Олега Гуменюка, заявил о намерении участвовать в конкурсе на замещение должности главы города.

"Я точно планирую (участвовать в конкурсе - ИФ). Бессмысленно приходить на два месяца. Конечно, у меня есть личное желание. Я вижу хорошую перспективу для команды сделать город лучше", - сказал Шестаков в четверг на пресс-конференции.

Конкурс на замещение должности главы Владивостока пройдет с 4 июня по 28 июля, соответствующее решение депутаты городской Думы единогласно приняли на внеочередном заседании в четверг.

Конкурсная комиссия должна представить в гордуму не менее двух кандидатов для избрания на должность главой Владивостока.

Ранее сообщалось, что 27 мая депутаты думы Владивостока досрочно прекратили полномочия мэра города Олега Гуменюка, подавшего заявление об отставке по собственному желанию с 19 мая после критики вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора края Олега Кожемяко. Гуменюк 28 марта 2019 года был избран главой Владивостока на пять лет. Прямые выборы мэра Владивостока были отменены в 2015 году. Глава администрации города назначается на должность сроком на 5 лет по результатам конкурса и утверждения депутатами гордумы.

После заявления об отставке Гуменюка и.о. главы города был назначен Константин Шестаков, ранее занимавший должность зампреда правительства Приморья.