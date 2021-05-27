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Дума Владивостока приняла отставку мэра Гуменюка

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Депутаты думы Владивостока в четверг досрочно прекратили полномочия главы города Олега Гуменюка, на прошлой неделе подавшего заявление об отставке по собственному желанию, передал корреспондент "Интерфакса" из зала заседания. Гуменюк решил покинуть пост после критики вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора края Олега Кожемяко,

"Решение принято единогласно", - сказал председатель думы Андрей Брик.

На заседании присутствовали 29 депутатов. Гуменюк на заседание не пришел.

Брик добавил, что депутаты примут решение об объявлении конкурса на должность мэра на заседании 3 июня.

Конкурсная комиссия состоит из восьми человек (четверо назначаются гордумой, четверо - губернатором Приморского края). От думы в комиссию включены депутаты Роза Чемерис, Геннадий Куликов, Евгений Пименов и Виктор Федоров.

Гуменюк 28 марта 2019 года был избран главой Владивостока на пять лет. Прямые выборы мэра Владивостока были отменены в 2015 году. Глава администрации города назначается на должность сроком на 5 лет по результатам конкурса и утверждения депутатами гордумы.

После заявления об отставке Гуменюка и.о главы города был назначен Константин Шестаков, ранее занимавший должность зампреда правительства Приморья.

Владивосток Юрий Трутнев Олег Гуменюк Олег Кожемяко

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