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Белоусов объяснил вывод средств ФНБ из доллара санкционными угрозами США

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Решение России полностью вывести средства Фонда национального благосостояния из долларовых активов было принято на фоне санкционных угроз и обсуждалось на самом высоком уровне, сообщил журналистам на полях ПМЭФ-2021 первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Да, это обсуждалось", - сказал он в ответ на вопрос, выносилось ли это решение, объявленное ранее в четверг Минфином, на уровень руководства страны.

"Это осмысленное решение, это связано в том числе и с угрозами санкций, которые мы получили и восприняли от американского руководства", - заявил Белоусов.

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На вопрос о том, как это решение может отразиться на курсе рубля, первый вице-премьер ответил: "Честно? Никак".

О том, что Россия кардинально меняет структуру вложения средств Фонда национального благосостояния, полностью отказываясь от долларовых активов, чья доля еще недавно была близка к половине, сообщил на ПМЭФ глава Минфина Антон Силуанов. При этом вдвое возрастет доля китайского юаня и незначительно – евро. Также зафиксирована доля золотых активов в структуре вложений ФНБ.

Изначально структура вложений ФНБ была следующей: по 45% у доллара и евро, 10% у фунта стерлингов. В феврале этого года Минфин сообщил, что Россия поменяла валютную структуру средств ФНБ, отдав 20% азиатским валютам – 15% юаню и 5% иене. Для этого одинаковому сокращению была подвергнута доля доллара и евро. Параллельно были приняты поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие размещать часть средств ФНБ на депозитах и остатках на банковских счетах в Центральном банке в драгоценных металлах. Для реализации этих поправок в мае было выпущено правительственное постановление, позволяющее размещать средства ФНБ на счетах в ЦБ в драгметаллах, в частности, в золоте.

Изменение валютной структуры, раскрытое в феврале, оказалось лишь прологом для гораздо более радикальных изменений. "Мы, как и Центральный банк, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у нас по структуре 35% вложения ФНБ в доллары и 35% в евро, то мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью", - сказал журналистам Силуанов.

Доля евро вырастет с 35% до 40%, юаня – с 15% до 30%, фунтов – сократится с 10% до 5%, иен – останется на отметке 5%. Доля золота определена на уровне 20%.

Структура вложений ФНБ будет приведена к новым пропорциям "достаточно быстро, в течение месяца", сказал Силуанов.

Объем ФНБ на 1 мая составлял 13,8 трлн руб., что эквивалентно $185,9 млрд. Ликвидные активы ФНБ (средства на банковских счетах в Банке России) равнялись 8,66 трлн рублей, или $116,4 млрд. На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ на 1 мая было размещено $39,84 млрд, 34,69 млрд евро, 8,55 млрд фунтов стерлингов, 600,3 млрд иен, 110,565 млрд китайских юаней и 262,9 млн руб.

ПМЭФ Андрей Белоусов Антон Силуанов Минфин

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