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ЦБ счел, что решение по дедолларизации ФНБ существенно не повлияет на рынок

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Решение правительства изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), отказавшись от доллара в пользу золота, вряд ли существенно повлияет на рынок, заявила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева в кулуарах ПМЭФ-2021.

Россия кардинально меняет структуру вложения средств Фонда национального благосостояния, полностью отказываясь от долларовых активов, чья доля еще недавно была близка к половине. При этом вдвое возрастет доля китайского юаня и незначительно - евро. Также зафиксирована доля золотых активов в структуре вложений ФНБ.

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"Мы никогда не комментируем будущую политику в отношении управления резервами. Но обычно у нас такие решения правительства каких-то серьезных проблем не вызывают", - прокомментировала планы Минфина Юдаева. "Не думаю, что это окажет существенное влияние на рынок", - добавила она.

Как сообщил в четверг министр финансов Антон Силуанов, доля евро в структуре ФНБ вырастет с 35% до 40%, юаня - с 15% до 30%, фунтов - сократится с 10% до 5%, иен - останется на отметке 5%. Доля золота определена на уровне 20%. Структура вложений ФНБ будет приведена к новым пропорциям "достаточно быстро, в течение месяца", сказал министр.

ЦБ как оператор этих средств будет самостоятельно определять, как именно проводить эти операции.

Объем ФНБ на 1 мая составлял 13,8 трлн рублей, что эквивалентно $185,9 млрд. Ликвидные активы ФНБ (средства на банковских счетах в Банке России) равнялись 8,66 трлн рублей, или $116,4 млрд. На отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ на 1 мая было размещено $39,84 млрд, 34,69 млрд евро, 8,55 млрд фунтов стерлингов, 600,3 млрд иен, 110,565 млрд китайских юаней и 262,9 млн рублей.

Ксения Юдаева ЦБ РФ ПМЭФ ФНБ Антон Силуанов

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