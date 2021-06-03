Поиск
Важно
ПМЭФ-2021
QF1Начало в 16:15Швейцария Швейцария0 : 0Германия ГерманияПервый периодQF2Начало в 16:15США США0 : 0Словакия СловакияПервый период

РФ и США продолжают согласовывать формат встречи Путина и Байдена

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Формат встречи президентов РФ и США продолжает согласовываться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По формату ничего пока не говорим, продолжаем согласование. Это пока преждевременно", сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", предполагается ли участие делегаций в переговорах лидеров России и США.

Он также не ответил на вопрос, будут ли присутствовать на встрече послы двух стран.

Кроме того, пресс-секретаря спросили, какая страна будет формально принимающей стороной - Россия или США. "Швейцария", - ответил представитель Кремля.

Песков воздержался от комментариев насчет того, кто из лидеров первый приедет на саммит и первый начнет говорить.

Встреча Байдена с Путиным пройдет 16 июня в Женеве. Подписание каких-либо документов по итогам переговоров пока не планируется, заявлял ранее Песков.

Дмитрий Песков Владимир Путин Джо Байден США

Новости по теме

Новости

Кремль пообещал, что "прямая линия" с Путиным состоится в этом году

Кремль пообещал, что "прямая линия" с Путиным состоится в этом году
ПМЭФ-2021

Министр Котяков заявил о быстром восстановлении в РФ рынка труда

Моргенштерн оштрафован на 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков в песнях

ПМЭФ-2021

В Ростове Великом откроют Всероссийский центр венчания и крещения

В Ростове Великом откроют Всероссийский центр венчания и крещения
Пандемия коронавируса

В Минобрнауки РФ не планируют принудительной вакцинации студентов

ПМЭФ-2021

Греф рассказал, как победили принцип "где карту открывали, туда и идите"

Греф рассказал, как победили принцип "где карту открывали, туда и идите"
ПМЭФ-2021

СПбГУ стал участником Университетской программы "Интерфакса"

СПбГУ стал участником Университетской программы "Интерфакса"

Мишустин выделил 33,8 млрд рублей на развитие "Артека"

В Петербурге начались обыски в компаниях по аренде самокатов

В Петербурге начались обыски в компаниях по аренде самокатов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');