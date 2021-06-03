РФ и США продолжают согласовывать формат встречи Путина и Байдена

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Формат встречи президентов РФ и США продолжает согласовываться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По формату ничего пока не говорим, продолжаем согласование. Это пока преждевременно", сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", предполагается ли участие делегаций в переговорах лидеров России и США.

Он также не ответил на вопрос, будут ли присутствовать на встрече послы двух стран.

Кроме того, пресс-секретаря спросили, какая страна будет формально принимающей стороной - Россия или США. "Швейцария", - ответил представитель Кремля.

Песков воздержался от комментариев насчет того, кто из лидеров первый приедет на саммит и первый начнет говорить.

Встреча Байдена с Путиным пройдет 16 июня в Женеве. Подписание каких-либо документов по итогам переговоров пока не планируется, заявлял ранее Песков.