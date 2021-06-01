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Лавров заявил, что РФ не ждет прорывов от встречи Путина и Байдена

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Россия не строит иллюзий относительно возможных прорывов на предстоящей встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена, не ждет исторических решений по ее итогам, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не строим иллюзий, и мы не пытаемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические судьбоносные решения. Но сам факт разговора двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц, конечно же, это важно, это нужно всячески поддерживать", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Президенты России и США в ходе встречи в Женеве должны обменяться мнениями об угрозах, которые они видят, заявил глава МИД РФ.

"Они должны обменяться мнениями о том, какие угрозы каждая из сторон видит в окружении своих стран и в целом, на глобальной арене", - сказал Лавров.

По словам министра, "военные учения, которые резко возросли по количеству, по качеству, по насыщенности тяжелой техникой, по количеству стран, которые в них участвуют, и, самое главное, по приближению вплотную к нашим границам, отнюдь не способствуют нормальным разговорам и согласованию усилий по решению общих для всех, реальных, а не выдуманных проблем".

Встреча Байдена с Путиным пройдет 16 июня в Женеве. Подписание каких-либо документов по итогам переговоров пока не планируется, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Лавров МИД РФ Владимир Путин Джо Байден США

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