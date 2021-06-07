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Хуснуллин отметил низкую производительность российских строителей

Хуснуллин отметил низкую производительность российских строителей
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Низкий уровень производительности труда не позволяет отказаться от найма мигрантов на стройки, заявил в эфире RTVI вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Наши люди не готовы работать 12 часов за 50 тысяч рублей. А мигранты готовы. А за счет этого снижается себестоимость строительства", - сказал он.

По словам вице-премьера, в общем объеме затрат на строительство на зарплаты, в зависимости от вида работ, приходится от 25 до 50%.

Нехватка рабочих подрывает экономику и не дает ей развиваться, сказал Хуснуллин.

"Мы спрос создали, ипотеку развили, уделяем этому внимание, администрируем - а строить некому", - добавил он.

Минстрой и строительные компании с 2020 года жалуются на дефицит рабочих, который возник из-за закрытых границ. В начале марта Минстрой оценивал нехватку людей в 1,2 млн человек. Правительство планировало организовать точечный ввоз групп иностранцев на стройки.

Марат Хуснуллин Минстрой коронавирус

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