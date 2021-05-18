С Навального взыскали 30 тыс. руб. по иску Пригожина, просившего 10 млн

Алексей Навальный в Бабушкинском суде Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Черемушкинский суд Москвы взыскал с оппозиционеров Алексея Навального и Владимира Милова по 30 тысяч рублей по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести и достоинства.

По решению суда распространенные сведения, ставшие предметом для иска, были признаны оскорбительными и порочащими. Ответчиков обязали удалить сведения в течение 10 дней.

В случае, если материалы не будут удалены, то каждый день с них будет взыскиваться штраф в размере одной тысячи рублей, сообщает пресс-служба компании Пригожина "Конкорд".

Там также утверждают, что "поданные иски не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены лишь на понуждение их к соблюдению российских законов".

Изначально бизнесмен просил суд обязать Навального и Милова выплатить по 5 млн рублей.

5 марта Люблинский суд Москвы уже оштрафовал Навального на полмиллиона рублей по иску Пригожина о защите чести и достоинства и обязал опубликовать опровержение порочащей честь бизнесмена информации. Люблинский суд также оштрафовал Милова в апреле, назначив ему штраф в размере 350 тыс. рублей.

В прошлом году Пригожин подал ряд исков к Навальному и его сторонникам из-за их высказываний в интернете. Все они касаются высказываний оппозиционеров в социальных сетях и на YouTube. На 30 декабря 2020 года в "Конкорде" заявили, что в судах находится десять исков на общую сумму 77 млн рублей, и еще шесть компания на тот момент готовила к подаче.

В настоящий момент суды также удовлетворили аналогичные иски к юристу ФБК (признан в РФ иноагентом) Любови Соболь.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2019 года взыскал с Навального, Соболь и ФБК в общей сложности около 88 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба по иску "Московского школьника", а также обязал удалить видео про комбинат как порочащее деловую репутацию компании. В августе 2020 года Пригожин выкупил долг Навального, Соболь и ФБК перед компанией "Московский школьник".