Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:49Заразились
на 18.05В России 4 957 756+8 183В мире 163 609 594+539 662

С Навального взыскали 30 тыс. руб. по иску Пригожина, просившего 10 млн

С Навального взыскали 30 тыс. руб. по иску Пригожина, просившего 10 млн
Алексей Навальный в Бабушкинском суде
Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Черемушкинский суд Москвы взыскал с оппозиционеров Алексея Навального и Владимира Милова по 30 тысяч рублей по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести и достоинства.

По решению суда распространенные сведения, ставшие предметом для иска, были признаны оскорбительными и порочащими. Ответчиков обязали удалить сведения в течение 10 дней.

В случае, если материалы не будут удалены, то каждый день с них будет взыскиваться штраф в размере одной тысячи рублей, сообщает пресс-служба компании Пригожина "Конкорд".

Там также утверждают, что "поданные иски не связаны с политическими взглядами ответчиков и направлены лишь на понуждение их к соблюдению российских законов".

В РоссииВ Кремле отмежевались от позиции Пригожина по конфликту с НавальнымЧитать подробнее

Изначально бизнесмен просил суд обязать Навального и Милова выплатить по 5 млн рублей.

5 марта Люблинский суд Москвы уже оштрафовал Навального на полмиллиона рублей по иску Пригожина о защите чести и достоинства и обязал опубликовать опровержение порочащей честь бизнесмена информации. Люблинский суд также оштрафовал Милова в апреле, назначив ему штраф в размере 350 тыс. рублей.

В прошлом году Пригожин подал ряд исков к Навальному и его сторонникам из-за их высказываний в интернете. Все они касаются высказываний оппозиционеров в социальных сетях и на YouTube. На 30 декабря 2020 года в "Конкорде" заявили, что в судах находится десять исков на общую сумму 77 млн рублей, и еще шесть компания на тот момент готовила к подаче.

В настоящий момент суды также удовлетворили аналогичные иски к юристу ФБК (признан в РФ иноагентом) Любови Соболь.

Арбитражный суд Москвы в октябре 2019 года взыскал с Навального, Соболь и ФБК в общей сложности около 88 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба по иску "Московского школьника", а также обязал удалить видео про комбинат как порочащее деловую репутацию компании. В августе 2020 года Пригожин выкупил долг Навального, Соболь и ФБК перед компанией "Московский школьник".

Алексей Навальный Владимир Милов Евгений Пригожин

Новости по теме

Новости

РКН напомнил СМИ о штрафах за цитирование иноагентов без маркировки

"Роскосмос" предупредил об угрозе сближения своего спутника с японским

Банк "Траст" продает 9,1% ВТБ в рамках ускоренного букбилдинга

"Газстройпром" консолидировал активы СГК, СГМ, СТНГ, "Газпром автоматизации"

Поправки об ужесточении выдачи лицензий на оружие прошли I чтение

Председатель КС Зорькин нацелил Россию на прорыв в правовое будущее

Председатель КС Зорькин нацелил Россию на прорыв в правовое будущее

Суд обязал РИА ФАН удалить публикации о связях журналиста "Новой газеты" с террористами

Дума одобрила в I чтении изъятие у чиновников нечестно нажитых денег

Дума согласилась запретить россиянам поддерживать нежелательные НПО

Дума согласилась запретить россиянам поддерживать нежелательные НПО

Антипинский НПЗ продан на торгах за стартовую цену

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');