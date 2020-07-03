Бизнесмен Зотов из "списка Титова" освобожден из-под стражи

Разобраться в ситуации с арестом экс-главы "Трансфин-М" поручил Владимир Путин

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Мера пресечения члену "списка Титова", экс-руководителю компании "Трансфин-М" Дмитрию Зотову, который обвиняется в мошенничестве, была изменена в связи с выявленными прокурорами нарушениями уголовно-процессуального кодекса, бизнесмен освобожден из-под стражи, сообщила "Интерфаксу" представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова.

"В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства по требованию Московской межрегиональной транспортной прокуратуры изменена мера пресечения бывшему генеральному директору ПАО "ТрансФин-М", обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказала Короткова.

Она подчеркнула, что требование об изменении меры пресечения Зотову на не связанную с лишением свободы рассмотрено и удовлетворено, "бизнесмен незамедлительно освобожден из под стражи". Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле столичного межрегионального транспортного прокурора Константина Букреева, добавила Короткова.

Ранее "Интерфаксу" в МВД РФ сообщали, что следствием транспортного управления полиции по ЦФО принято решение об изменении меры пресечения Зотову на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Данное решение было принято с учетом гарантий Уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

Зотов входит в так называемый "список Титова". В него включены бизнесмены, покинувшие Россию из опасений уголовного преследования, но выразившие потом желание вернуться на родину в случае предоставления гарантий на справедливое судебное разбирательство. Входящие в список предприниматели также рассчитывают, что по возвращении в РФ им не грозит мера пресечения в виде ареста.

Зотов был арестован на следующий день после возвращения в Москву.

2 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин дал поручение разобраться в ситуации с арестом члена "списка Титова" Зотова.

"Действительно, в рамках этой работы Титовым были достигнуты договоренности о возвращении Зотова в Россию, действительно, он сейчас арестован, и действительно, есть поручение президента разобраться с этой ситуацией", - сказал он журналистам в ответ на просьбу подтвердить появившуюся в СМИ информацию о том, что президент поручил генпрокурору проверить обстоятельства ареста бизнесмена.

Вместе с тем Песков отметил, что в Кремле традиционно не комментируют служебную переписку.

Зотов с 2012 по ноябрь 2018 года возглавлял "Трансфин-М". Компания занимается лизингом железнодорожного транспорта, производственного технологического оборудования, спецтехники, автотранспорта и воздушных судов.