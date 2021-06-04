РФПИ планирует испытания комбинации "Спутника V" с вакцинами из КНР

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций планирует начать испытания комбинации вакцины "Спутник V" с рядом китайских препаратов, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы получили много запросов от других вакцин, в том числе от китайской, по совместным испытаниям. Мы, возможно, первые испытания начнем в арабских странах - именно комбинирование "Спутника" с рядом китайских вакцин", - сказал Дмитриев журналистам в пятницу "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

"Считаем это крайне перспективно. "Спутник" показывает самую высокую безопасность и эффективность. И как коктейль вакцин может играть ключевую роль, в том числе и в рамках мутаций", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что планируются испытания комбинации "Спутника V" с вакциной компании AstraZeneca. В конце мая стало известно, что комитет Минздрава РФ по этике не одобрил проведение этих исследований. После этого в AstraZeneca сообщили, что направят в российский Минздрав обновленный пакет документов для одобрения испытаний.