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В Минздраве не одобрили испытания комбинации AstraZeneca и "Спутник V" в РФ

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Комитет Минздрава России по этике не одобрил проведение исследования комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник V" в России.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета 11 мая. Это следует из документа, опубликованного на сайте Минздрава.

В конце марта глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что исследования данной комбинации вакцин должны были начаться в ОАЭ в апреле, а предварительные данные об испытаниях ожидались через два месяца. Предполагалось также проведение данных исследований в Азербайджане и Саудовской Аравии. В пресс-службе AstraZeneca "Интерфаксу" предварительно сообщали, что исследование должно пройти на 100 добровольцах старше 18 лет.

Как сообщали в РФПИ, это первое в мире совместное использование вакцин проводится в рамках протокола клинических испытаний, зарегистрированного 24 декабря 2020 года. Исследование должно полностью завершиться через полгода. Предварительные данные могут быть доступны в течение полутора месяцев, заявил Дмитриев 20 февраля.

Минздрав РФ Спутник V AstraZeneca коронавирус

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