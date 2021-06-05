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ПМЭФ-2021

В Китае одобрили вакцину CoronaVac для детей от 3 до 17 лет

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Надзорные ведомства КНР разрешили применять в экстренном порядке вакцину CoronaVac от коронавируса COVID-19, разработанную компанией Sinovac, в возрастной группе от 3 до 17 лет, сообщила в субботу газета Global Times.

Однако в компании пояснили изданию, что еще только предстоит определить, с какого возраста среди этой группы населения в действительности будет использоваться данный препарат, и когда медики начнут им прививать.

В свою очередь исполнительный директор Sinovac Инь Вэйдун накануне заявил, что вакцина CoronaVac успешно прошла первую и вторую фазы исследований с участием сотен добровольцев, доказав свою безопасность и эффективность.

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Global Times напоминает, что CoronaVac ранее одобрили 48 стран, регионов и организаций. В начале июня Всемирная организация здравоохранения рекомендовала эту вакцину для экстренного использования.

К настоящему времени Sinovac направила более 600 млн доз готовой или наполовину готовый вакцины почти в 40 различных регионов и стран, включая КНР, добавляет газета.

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Китай Коронавирус Sinovac CoronaVac

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